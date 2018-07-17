Незваный гость: в Харькове ливень пожаловал прямо в квартиру 17 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 1 0

Ливень, который накрыл Харьков в минувшую субботу, запомнится жильцам дома по улице Руслана Плоходько, 3 надолго.

Распахнутые с первого по девятый этаж квартиры, льющаяся с лампочек и бьющая фонтанчиками из розеток грязная вода, вздувшийся потолок, обвалившиеся обои, вздыбившийся ламинат, безнадежно испорченная мебель и соседи с сердечным приступом…



Такую картину, вернувшись домой, застала Ирина, проживающая на последнем этаже этой высотки.



— Открыла тамбур – а вода хлещет с порога, на полу – по щиколотку уже налило. Пробралась в квартиру – там не лучше: обои висят, вода льется с люстр и розеток. Открыла в прихожей шкаф-купе, а меня оттуда как ведром воды окатили. Пропало все: постельное белье, одеяла, подушки, зимние вещи на плечиках – насквозь мокрые, внизу обувь — вся поплыла…. Сначала я просто в ступор впала – даже не могла сообразить, что делать. Стала воду вычерпывать – ведрами! Потом кинулась к соседям, у них – аналогичная ситуация. Затопило весь подъезд – до первого этажа. На лестничных клетках всю побелку со стен смыло. Соседку только привезли из кардиологии после инфаркта и снова забрали на скорой с сердечным приступом…



Люди бросились звонить 15-62.



— Оператор сообщила, что заявка принята, добавив, мол, вы не одни такие – пол-Харькова звонит, — продолжает Ирина. – Но на помощь к нам никто так и не приехал…



Что делать? Жильцы взяли ситуацию в свои руки. Полезли на технический этаж, а там – фонтан. Оказывается, причиной потопа стал прорвавшийся ливневой сток, который проходит внутри дома.



— Дело том, что его уже чинили – этим занимался слесарь, которого прислали из ЖЭКа. Кстати, жильцы ему еще и за работу заплатили, хотя обслуживание этой коммуникации мы и так оплачиваем по квитанциям за квартплату, — рассказывает Ирина. — И что же сделал этот мастер-очумелые ручки? Он заменил кусок треснувшей трубы другим, но большего диаметра. А в стыке установил лейку, чтобы вода из участка трубы большего диаметра стекала по ней в меньший. И все это дело забетонировал. Когда же начался сильнейший ливень, лейка со своей функцией просто не справилась, треснула, вода пошла через верх, цемент размыло, и он полностью забил водосток. Мы буквально руками выгребали этот цемент из трубы, чтобы вода хоть как-то начала сходить.



В квартирах – полный разгром: сырость, грязь, вонь…



— Зато новую платежку за квартплату принесли – уже 300 гривен! Где «all inclusive»: и обслуживание дымовых каналов, и освещение мест общего пользования, и энергоснабжение лифтов, и техобслуживание ливневой канализации! — подчеркивает Ирина.



Ремонтная бригада пожаловала только в понедельник, после посещения жильцами дома участка «Жилкомсерсевиса».



— Начальница сказала, что после субботы поступило больше тысячи заявок! — говорит Ирина. – Сейчас бригада как раз работает. Говорят, что предыдущий ремонт действительно был произведен неправильно. Переделывают….



Могут ли рассчитывать жильцы, пострадавшие от ненадлежащего исполнения своих прямых обязанностей «Жилкомсервисом», на компенсацию понесенных убытков? По словам адвоката Романа Лихачева, получить возмещение материального ущерба будет непросто, не говоря уж о моральном.



— Поскольку обслуживание ливневой канализации входит в услуги по квартплате, то ответственность несет «Жилкомсервис». Второй момент, если эта труба уже подвергалась ремонту – необходимо доказать, что его произвел, причем неправильно, с нарушениями, именно жэковский сотрудник, а не какой-то там нанятый жильцами частник со стороны. Доказательством может служить акт о проделанной работе, выданный жильцам. И только в этом случае есть смысл предъявлять претензии непосредственно «Жилкомсервису», — разъясняет Роман Лихачев. – Жильцам нужно обратиться с соответствующим заявлением в «Жилкомсервис». Если КП свою вину не признает (а, скорее всего, так и произойдет), жильцам стоит обратиться в суд, который назначит экспертизу.



По словам жильцов затопленного дома, они попытались выяснить в своем участке «Жилкомсервиса», кто именно производил предыдущий ремонт ливневки.



— На что начальник заявила: «Откуда я знаю, у нас слесарей в ЖЭКе уже лет восемь нет – может вы какого-то дядю Васю с улицы наняли», — разводит руками Ирина.



Дабы подстраховаться на этот раз, люди попросили у бригады, которая ремонтировала ливневку, акт о проделанной работе.



— Просьба повергла их в ступор, видно, с таким предложением к ним обратились впервые. Говорят: «Мы вообще из «Харьковводоканала» и никаких подобных документов не выдаем», — говорит Ирина.



Жильцы намерены получить соответствующий документ, который послужит им страховкой в будущем от подобных ситуаций, в своем участке «Жилкомсервиса», нанимавшем этих подрядчиков.