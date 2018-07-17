Рецидивисту «светит» пожизненное 17 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове 60-летний преступник совершил нападение на частный дом, во время которого убил хозяина и связал хозяйку.

Как сообщили в областной прокуратуре, подозреваемый 15 лет провел за решеткой за разбой и изнасилование. Как выяснилось в ходе следствия, на очередное преступление мужчина пошел, проведя на свободе всего неделю – 19 июня этого года он освободился из Алексеевской исправительной колонии.



Следствием установлено, что в конце июня подозреваемый проник в частный дом по ул. Сабуровской в Харькове. Мужчина ударил по голове хозяйку, связал ее, закрыл рот тряпкой и отнес в ванную.



После этого преступник начал обыскивать дом, однако именно в это время домой вернулся хозяин. Разбойник угрожал ему и требовал отдать деньги. Мужчина пытался оказать сопротивление, за что нападающий ударил его в живот ножом 9 раз. От полученных ранений владелец дома умер.



Даже после убийства злоумышленник не торопился покидать место преступления, он спокойно постирал свои вещи и приготовил еду (все это время женщина лежала связанной в ванной). А потом, чтобы скрыть содеянное, поджег дом и скрылся, прихватив с собой 1200 грн. и некоторые вещи.



Жизнь хозяйки дома спасли соседи, которые пришли, услышав запах гари.



Харьковская местная прокуратура №4 утвердила подозрение 60-летнему уроженцу России в совершении преступлений, предусмотренных 4 ст. 187 (разбой с причинением тяжких телесных повреждений), п. 6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений), ч.2 ст. 15 п.п.1, 9 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление) УК Украины.



Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.



Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.