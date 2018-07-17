Харьковские вузы попали в топ 17 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Наибольший госзаказ на докторов наук в сфере информационных технологий приходится на два харьковских вуза.

Такое решение принято на заседании конкурсной комиссии Минобразования по отбору исполнителей госзаказа на подготовку научных работников в 2018 году. Прием будет идти на дневную форму обучения.



Госзаказ для Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» и для Национального аэрокосмического университета им. Жуковского «Харьковский авиационный университет» составляет по два доктора наук для каждого вуза.



По одному ученому приходится на Львовский национальный университет им.Франко, Восточно-украинский национальный университет им.Даля, Кременчугский национальный университет им.Остроградского, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Национальную металлургическую академию (Днепропетровск), Черноморский национальный университет им.Петра Могилы, Государственный университет телекоммуникаций.