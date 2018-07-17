Общество

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Харьковские вузы попали в топ

Харьковские вузы попали в топ
Наибольший госзаказ на докторов наук в сфере информационных технологий приходится на два харьковских вуза.
Такое решение принято на заседании конкурсной комиссии Минобразования по отбору исполнителей госзаказа на подготовку научных работников в 2018 году. Прием будет идти на дневную форму обучения.

Госзаказ для Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» и для Национального аэрокосмического университета им. Жуковского «Харьковский авиационный университет» составляет по два доктора наук для каждого вуза.

По одному ученому приходится на Львовский национальный университет им.Франко, Восточно-украинский национальный университет им.Даля, Кременчугский национальный университет им.Остроградского, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Национальную металлургическую академию (Днепропетровск), Черноморский национальный университет им.Петра Могилы, Государственный университет телекоммуникаций.

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