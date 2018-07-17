Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
 В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1), ул. Героев Труда, 25/71, ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (п. №1) до 20:00 17.07.18 г. ул. Малиновская (ч/с), пер. Искринский (ч/с) до 16:00 17.07.18 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских дивизий, 19 (п. №1), ул. Ферганская, 31-а (п. №6) до 20:00 17.07.18 г.

Новобаварский район:
пр. Новобаварский (Ильича), 101 (п. №1, спаренный стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 7 (п. №4), ул. Кибальчича, 21 (п. №2) до 20:00 17.07.18 г.

Основянский район:
ул. Кооперативная, 5 (п. №1-2) до 20:00 17.07.18 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 148-в (п. №1) до 20:00 17.07.18 г., пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №5) до 20:00 18.07.18 г.; пр. Московский, 96-а  до 20:00 17.07.18 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 211-а (п. №1), ул. Инициативная, 10/24 (п. №6), ул. Золочевская, 28-а (п. №2) до 20:00 17.07.18 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197-в (п. № 1-2), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1), ул. 23 Августа, 77 (п. №1) до 20:00 17.07.18 г.

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