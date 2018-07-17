Четвертая годовщина рейса смерти МН-17: что изменилось в деле за последний год (видео) 17 июля 2018 г. источник 0 0

Ровно четыре года назад россияне на Донбассе сбили из установки "Бук" малазийский Boeing-777. Эта авиакатастрофа стала одной из крупнейших трагедий за всю историю. Погибли 298 человек. Следствие до сих пор продолжается. Что изменилось в деле за последний год?