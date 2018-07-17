Политика

  • 156
    •  / 

Четвертая годовщина рейса смерти МН-17: что изменилось в деле за последний год (видео)

Четвертая годовщина рейса смерти МН-17: что изменилось в деле за последний год (видео)
Ровно четыре года назад россияне на Донбассе сбили из установки "Бук" малазийский Boeing-777. Эта авиакатастрофа стала одной из крупнейших трагедий за всю историю. Погибли 298 человек. Следствие до сих пор продолжается. Что изменилось в деле за последний год?
Ключевое - стали известны непосредственные виновники катастрофы. В мае следственная группа представила дополнительные доказательства причастности РФ к катастрофе лайнера.

"Бук", которым был сбит самолет, принадлежав 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ. Его перевозкой руководил генерал РФ Сергей Дубинский, известный под псевдонимом "Хмурый".

Кроме того, стала известна личность еще одного ключевого фигуранта дела. Это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывным "Дельфин".

В последнее время страны Запада стали все чаще официально обвинять Россию. Лидеры ЕС в июне призвали Кремль признать свою ответственность за катастрофу. На днях министры G7 призвали Кремль "немедленно" начать сотрудничество со следствием. Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH-17.

Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по делу MH17


Но несмотря на многочисленные доказательства россияне свою причастность к катастрофе до сих пор не признают.

В сентябре Нидерланды решили, что суд по делу пройдет в Гааге.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2622.16 грн
100 EUR 3069.76 грн
10 RUB 4.1998 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи