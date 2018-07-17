Украинский бизнес дал прогноз по курсу гривны

Большинство представителей украинского бизнеса (57,5%) по итогам второго квартала 2018 года прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 26-29 грн/долл., в то время как кварталом ранее их прогноз был в диапазоне 28-31 грн/долл.

Национальная валюта Украины по официальному курсу НБУ укрепилась к доллару США в первом квартале 2018 года на 5,4%. Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 грн/долл. и курс на конец года – около 30,1 грн/долл.



Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.

Как свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны во втором квартале 2018 года для оценки Индекса деловых ожиданий, среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 28,63 грн/долл., что лучше прогнозируемого ранее показателя (29,53 грн/долл.).В то же время доля респондентов, ожидающих обесценивания гривни, сократилась до 78,3% с 86,3%.