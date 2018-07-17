Петр Порошенко прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Путина

Президент США Дональд Трамп придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма Россией.

«Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине ... К примеру, чей Крым», - заявил в эфире программы «Свобода слова» президент Украины Петр Порошенко.Президент также назвал «смешным» ответ российского президента об аннексии Крыма, потому что Путин заявил: «Мы провели референдум», - имея в виду россиян.«Не украинцы, не украинская власть и народ, а они провели референдум. Я думаю, что это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии», - подытожил Порошенко.Напомним, президент США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретились 16 июля в Хельсинки. Во время совместного брифинга Трамп заявил, что придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма российской стороной, однако Путин ответил, что «для РФ вопрос Крыма закрыт».