Харьков

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На «Гоптовке» ограничено движение транспорта

На «Гоптовке» ограничено движение транспорта
Движение транспортных средств на направлениях пункта пропуска "Гоптовка" ограничено сегодня, 17 июля.
Как сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы, в адрес Харьковского пограничного отряда поступило сообщение от российской стороны о выходе из строя системы таможенного контроля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка". Из-за неисправности сервера движение транспортных средств в обе стороны ограничен.

"Восточное региональное управление обращается к путешествующим учесть данную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы. На данный момент очереди на этом направлении не наблюдается", - отметили в региональном управлении ГПСУ.

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