На «Гоптовке» ограничено движение транспорта 17 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспортных средств на направлениях пункта пропуска "Гоптовка" ограничено сегодня, 17 июля.

Как сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы, в адрес Харьковского пограничного отряда поступило сообщение от российской стороны о выходе из строя системы таможенного контроля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка". Из-за неисправности сервера движение транспортных средств в обе стороны ограничен.



"Восточное региональное управление обращается к путешествующим учесть данную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы. На данный момент очереди на этом направлении не наблюдается", - отметили в региональном управлении ГПСУ.