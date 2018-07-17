Юные харьковские теннисистки победили на турнире ITF 17 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковчанки Дарья Лопатецкая и Любовь Костенко завоевали парный титул на теннисном турнире Lion Cup 2018 третьей категории серии ITF Juniors, который с 9 по 14 июля состоялся во Львове.

На пути к финалу харьковские теннисистки успешно провели три матча, а в главном поединке за трофей разгромили со счетом 6:0, 6:0 Маркету Паначкову из Чехии и турчанку Зейнеп Сену Сариоглан.



Также Дарья Лопатецкая на этом турнире вышла в финал одиночного разряда, где, к сожалению, со счетом 4:6, 3:6 уступила француженке Кароль Моннет.



В июле 15-летняя Дарья Лопатецкая выиграла свой первый титул ITF на профессиональном уровне.