Здоровье

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В Украине лабораторно подтвердился четвертый случай заболевания дифтерией

В Украине лабораторно подтвердился четвертый случай заболевания дифтерией
В Черниговской области дифтерией заболел 11-летний мальчик.
Как сообщает Минздрав, ребенка госпитализировали в Нежинскую районную больницу 13 июля и вечером того же дня перевезли в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы.

«Ему ввели противодифтерийную сыворотку, однако мальчик по-прежнему остается в реанимационном отделении. Тяжесть состояния обусловлена осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертыванием крови», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 июля врачи обследовали 18 человек, у четырех членов семьи заболевшего мальчика (матери, отца, сестры и брата) обнаружили клинические признаки дифтерии, исследования продолжаются.

«Двое детей и мать госпитализированы в Нежинскую центральную районную больницу, их состояние стабильное, детям введена противодифтерийная сыворотка», – говорится в сообщении.

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