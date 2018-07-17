В Украине лабораторно подтвердился четвертый случай заболевания дифтерией 17 июля 2018 г. источник 0 0

В Черниговской области дифтерией заболел 11-летний мальчик.

Как сообщает Минздрав, ребенка госпитализировали в Нежинскую районную больницу 13 июля и вечером того же дня перевезли в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы.



«Ему ввели противодифтерийную сыворотку, однако мальчик по-прежнему остается в реанимационном отделении. Тяжесть состояния обусловлена осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертыванием крови», – говорится в сообщении.



Отмечается, что 14 июля врачи обследовали 18 человек, у четырех членов семьи заболевшего мальчика (матери, отца, сестры и брата) обнаружили клинические признаки дифтерии, исследования продолжаются.



«Двое детей и мать госпитализированы в Нежинскую центральную районную больницу, их состояние стабильное, детям введена противодифтерийная сыворотка», – говорится в сообщении.