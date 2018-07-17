До конца года погода в Украине будет «капризничать»: прогнозы синоптиков 17 июля 2018 г. источник 0 0

Нынешняя осень в Украине будет холодной. Заморозки начнутся уже в октябре.

Такой прогноз сделала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.



В Украине, как и во всех остальных странах мира, продолжает меняться климат. В нашей стране наблюдаются довольно непривычные погодные явления – мощные ливни, смерчи, аномальная жара весной.



«Глобальное потепление есть, оно проявилось в 1911 году по всему земному шару. Сейчас оно проявляется сильнее. Основанием для изменения погодных условий является температурный фон. Он меняется из-за циклонов и антициклонов, которые сейчас стали меньше по своему масштабу, но более активные, поэтому они создают такие чрезвычайные ситуации. Украина находится в более щадящих метеоусловиях, чем другие страны. Катаклизмы, которые у нас происходят, не являются такими частыми, как в других странах», – объяснила метеоролог.



40-градусной жары нынешним летом уже не прогнозируется, максимум – +25−28 градусов, в отдельные дни около +30 градусов. Ожидаются также ливневые осадки.



Характерно то, что температурный режим внутри каждого месяца неустойчив. Июль продержится в комфортных для населения погодных условиях. В середине месяца температура повысится до +28 градусов, местами до +30.



Начиная со второй половины августа будут отмечаться более засушливые процессы.



Сентябрь, по прогнозу синоптика, будет сухим и с перепадами температуры.



«Сентябрь будет очень сухим и неустойчивым, а октябрь – холодным, особенно со второй половины месяца. Во второй половине октября могут быть уже заморозки, это однозначно», – уточнила Мартазинова.



Напомним, в ближайшие годы для Украины, а особенно для южных регионов, станет привычным такое разрушительное стихийное бедствие, как смерчи. Причиной этого являются частые резкие перепады температуры, объясняют метеорологи.



«Из-за любого перепада температур, от тепла к холоду и наоборот, обязательно будут образовываться штормовые явления. Для южных регионов это очень характерно. Надо быть готовым к этому, ибо такая климатическая действительность будет сохраняться в последующие годы», – отметила синоптик.