Украина

  • 243
    •  / 

До конца года погода в Украине будет «капризничать»: прогнозы синоптиков

До конца года погода в Украине будет «капризничать»: прогнозы синоптиков
Нынешняя осень в Украине будет холодной. Заморозки начнутся уже в октябре.
Такой прогноз сделала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

В Украине, как и во всех остальных странах мира, продолжает меняться климат. В нашей стране наблюдаются довольно непривычные погодные явления – мощные ливни, смерчи, аномальная жара весной.

«Глобальное потепление есть, оно проявилось в 1911 году по всему земному шару. Сейчас оно проявляется сильнее. Основанием для изменения погодных условий является температурный фон. Он меняется из-за циклонов и антициклонов, которые сейчас стали меньше по своему масштабу, но более активные, поэтому они создают такие чрезвычайные ситуации. Украина находится в более щадящих метеоусловиях, чем другие страны. Катаклизмы, которые у нас происходят, не являются такими частыми, как в других странах», – объяснила метеоролог.

40-градусной жары нынешним летом уже не прогнозируется, максимум – +25−28 градусов, в отдельные дни около +30 градусов. Ожидаются также ливневые осадки.

Характерно то, что температурный режим внутри каждого месяца неустойчив. Июль продержится в комфортных для населения погодных условиях. В середине месяца температура повысится до +28 градусов, местами до +30.

Начиная со второй половины августа будут отмечаться более засушливые процессы.

Сентябрь, по прогнозу синоптика, будет сухим и с перепадами температуры.

«Сентябрь будет очень сухим и неустойчивым, а октябрь – холодным, особенно со второй половины месяца. Во второй половине октября могут быть уже заморозки, это однозначно», – уточнила Мартазинова.

Напомним, в ближайшие годы для Украины, а особенно для южных регионов, станет привычным такое разрушительное стихийное бедствие, как смерчи. Причиной этого являются частые резкие перепады температуры, объясняют метеорологи.

«Из-за любого перепада температур, от тепла к холоду и наоборот, обязательно будут образовываться штормовые явления. Для южных регионов это очень характерно. Надо быть готовым к этому, ибо такая климатическая действительность будет сохраняться в последующие годы», – отметила синоптик.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2622.16 грн
100 EUR 3069.76 грн
10 RUB 4.1998 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи