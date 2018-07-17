Американские политики раскритиковали саммит между Дональдлм Трампом и Владимиром Путиным

Американские конгрессмены назвали полным провалом недавний саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Свои сокрушительные комментарии они публикуют в Twitter, пытаясь заверить всех американских союзников, что Россия для США совсем не друг.Американские политики возмущены действиями и словами Трампа и считают этот саммит тотальным предательством президентом своей страны."Я никогда не думал, что увижу тот день, когда наш американский президент выйдет на сцену с российским президентом и обвинит Соединенные Штаты в российской агрессии. Это позор", - сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк."Я категорически не согласен с утверждением, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года. Со всем тем, что я видел на комитете разведки и дополнительных обвинениях 12 российских офицеров на прошлой неделе, ясно, что это были намерения России. Президент Трамп потерял возможность публично привлечь Путина к ответственности", - член Палаты представителей США, республиканец Фрэнк Лобиондо."Это было тревожно. Позорно. Непрофессионально. Возмутительно. У меня нет слов, чтобы описать, насколько презрительным было увидеть американского президента, который капитулирует перед диктатором", - сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес."Американский народ заслуживает правду, и игнорировать легитимность наших сотрудников разведки - это неуважение к мужчинам и женщинам, которые служат этой стране. Настало время проснуться и столкнуться с реальностью. Путин не является нашим другом; он враг нашей свободы", - член Палаты представителей США, республиканец Адам Кинсингер."Результаты пресс-конференции Дональда Трампа в Хельсинки поднимаются и превышают пороговое значение "тяжких преступлений и проступков". Это было ни что иное, как измена. Комментарий Трампа не только был имбицильним, он был полностью на руку Путина", - экс-глава ЦРУ Джон Бреннан."Упущенная возможность президента Трампа твердо убедить Россию в ответственности за вмешательство в 2016 году и выразить сильное предупреждение относительно будущих выборов. Этот ответ президента Трампа Россия воспримет как признак слабости и создаст гораздо больше проблем, чем решит", - сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм."Пресс-конференция президента Трампа с Путиным была смущающим зрелищем. Вместо того, чтобы ясно заявить, что вмешательство в наши выборы неприемлемо, Трамп зато принял возражения Путина и поставил под сомнение выводы нашего разведывательного агентства. Это не нормально", - независимый сенатор, соперник Хиллари Клинтон на праймериз Демократической партии во время выборов 2016 года Берни Сандерс."Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента на моей памяти. Убытки, причиненные наивностью президента, эгоизмом, ошибочной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой", - сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн.Не обошлось и без острой сатиры. К ней прибег экс-президент Мексики Висенте Фокс: "Путин: я хотел марионетку и нашел ее в Дональде Трампе"."Это не просто находка американского разведывательного агентства, но и Комитета палаты представителей по разведке. Президент должен понять, что Россия не наш союзник. Между США и Россией нет моральной эквивалентности, которая остается враждебной к главным нашим ценностям и идеалам. Соединенные Штаты должны быть сосредоточены на том, чтобы привлечь Россию к ответственности и положить конец ее гнусным нападкам на демократию", - спикер Палаты представителей США, кандидат в вице-президенты Штатов в 2012 году, один из лидеров Республиканской партии Пол Райан.«Путин только что одержал фантастическую победу в Хельсинки… Планка ожиданий для Трампа была очень низкой. Всё, что от него требовалось, — это оказать хоть какое-то сопротивление. Он принял решение этого не делать. Глубоко разочаровывает», — написал бывший посол США в России Майкл Макфол в Twitter.«Пресс-конференция в Хельсинки была одним из позорнейших выступлений президента США на памяти людей… Ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой, — говорится в заявлении американского сенатора Джона Маккейнна его сайте. - Президент Трамп показал, что он не только не способен, но и не желает сопротивляться Путину. Он и Путин, казалось, говорил по одному сценарию».Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась долгожданная встреча президентов США и России. На пресс-конференции они рассказали, что говорили про Сирию, Крым, двусторонние отношения и российское вмешательство в американские выборы.