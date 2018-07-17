Украина

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Украина проиграла апелляцию по суду с «Татнефтью»

Украина проиграла апелляцию по суду с «Татнефтью»
Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску российской "Татнефти".
Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, копией которого располагает enkorr.

Отмечается, что своим решением Арбитраж еще в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании 112 млн долларов компенсации за рейдерский захват Кременчугского НПЗ, осуществленный группой "Приват".

Издание пишет, что английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 года, но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где "Татнефть" пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации.

Напомним, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

Эта компания была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты.

В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не соответствовал требованиям независимости и беспристрастности.

Апелляционный суд Парижа в конце 2016 года оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить "Татнефти" $112 млн, а также проценты.

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