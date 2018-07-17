Экономика

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НБУ в прошлом году изъял почти 750 миллионов изношенных банкнот

НБУ в прошлом году изъял почти 750 миллионов изношенных банкнот
Национальный банк Украины в 2017 году изъял из денежного оборота 749 миллионов изношенных банкнот на сумму 48 миллиардов гривен.
Как сообщил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко, большинство изношенных банкнот составляют банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривен. В частности, банкнот номиналом 20 гривен было изъято 72 миллионов штук на сумму 1,5 миллиарда гривен.

"Национальный банк контролирует процесс изъятия из оборота изношенных банкнот и заменяет их новыми - этот процесс происходит постоянно и не причиняет неудобства гражданам", - отметил Зайвенко.

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