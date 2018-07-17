Экономика

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Нацбанк показал обновленные 20 гривен

Нацбанк показал обновленные 20 гривен
Национальный банк Украины с 25 сентября 2018 года вводит в денежный оборот банкноту 20 грн с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.
Как сообщил в ходе презентации обновленной банкноты сообщил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко, на первом этапе НБУ планирует ввести в оборот 5 млн штук банкнот с обновленным дизайном для их дальнейшего распространения между банками.

«Это третья банкнота в новом банкетном ряду национальной валюты, она продолжает обновление номинального ряда банкнот прошлого образца, начатого Нацбанком в 2014 году для повышения надежности гривни», - сказал Зайвенко.

Он напомнил, что ранее были обновлены банкноты номиналом 500 и 100 грн.



Зайвенко также сообщил, что на начало июля в денежном обороте находится 127 млн штук банкнот номиналом 20 гривен и постепенно они будут заменены банкнотами нового дизайна.

В свою очередь, начальник управления организации изготовления и защиты денег департамента денежного оборота НБУ Владимир Тищенко в ходе презентации банкноты отметил, что по дизайну банкнота номиналом 20 гривен образца 2018 года наследует дизайн обновленных банкнот номиналом 100 и 500 гривен.

По его словам, на новой банкноте 20 грн сохранены основные изображения лицевой и обратной стороны банкноты образца 2003 года. На лицевой стороне изображен портрет Ивана Франко, при этом он перемещен с правой стороны в центр банкноты, на обратной стороне размещено изображение здания Львовского оперного театра.

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