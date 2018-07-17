Суд над Виктором Януковичем перешел к стадии дебатов 17 июля 2018 г. источник 0 0

Оболонский районный суд Киева отменил допрос свидетелей и перешел к судебным дебатам по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.



На заседании во вторник, 17 июля, между судом, адвокатами Януковича и прокурорами возник конфликт, так как защита экс-президента требовала немедленно допросить по видеосвязи из аннексированного Россией Крыма трех новых свидетелей - бывших охранников Януковича.



В частности, адвокат Виталий Сердюк самовольно распорядился начать допрос свидетелей, что вызвало протест прокурора и судей.



В связи с этим судья Девятко решил отменить дальнейшие пререкания и перейти к дебатам. Он отметил, что суд длится более года, за это время было допрошено 52 свидетеля, из которых 15 - свидетели защиты, что является достаточным количеством.



Судья постановил немедленно перейти к судебным дебатам.



"Судебные дебаты объявляю открытыми", - заявил Девятко.



Это решение вызвало возмущение со стороны адвокатов Януковича. Тем не менее суд заявил, что дебаты состоятся 30 июля, и в случае неявки защиты подсудимого ему будет назначен госадвокат.



Напомним, суд пытался перейти к дебатам по делу еще 3 мая, но вернулся к допросам свидетелей по ходатайству защиты. Ожидается, что рассмотрение дела завершится в начале августа.



Януковичу инкриминируют то, что 1 марта 2014 года, пребывая на территории РФ, он совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов госсобственности на сумму более триллиона гривен.



Бывший президент обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).



Януковича судят заочно в связи с тем, что он скрывается от правосудия на территории России.