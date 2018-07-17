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В Харьков съехались спортсмены со всей Украины

В Харьков съехались спортсмены со всей Украины
Открытые соревнования по автомодельному спорту INFINITI Kharkiv RC Extreme Challenge-2018 прошли 13-15 июля на парковке автосалона Іnfiniti в Харькове.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Никопольской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Харьковской областей. Всего Kharkiv RC Extreme Challenge собрал 80 спортсменов, в том числе 5 мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта, 24 кандидата в мастера спорта. Самым молодым участником был 11-летний Максим Бондарь из Николаева, самым старшим – 79-летний Анатолий Перешкольник из Харьковской области.

На соревнованиях было представлено 85 моделей автомобилей разных классов. Общая длина трассы составила более 300 м, длина прямого участка - 50 м, ширина колеи всей трассы 3 м, а прямого участка - 4 м.

По итогам соревнований, в командном зачете 1-е место заняли спортсмены из Хмельницкой области, 2-е место - представители Киевской области, 3-е место - Никопольской.
Справка
Kharkiv RC Extreme Challenge – это трехдневные открытые соревнования по автомодельному спорту маленьких радиоуправляемых автомобилей с большими скоростями, которые проводятся в Харькове с 2015 года.

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