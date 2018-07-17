В США арестовали россиянку по подозрению в работе агентом правительства РФ

Гражданка России, живущая в Вашингтоне, была арестована и обвинена в том, что выступала в роли агента российского правительства для влияния на американскую политику.
Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США, 29-летняя Мария Бутина, студентка Американского университета и основатель правозащитной организации "Право носить оружие", обвиняется в работе на высокопоставленного чиновника, который работал в Центрального банка России и недавно попал в санкционный список США.
Американские власти не называет российского чиновника, но на многочисленных фотографиях на своей странице в Facebook Бутина изображается с заместителем главы российского центрального банка Александром Торшиным, а человек, который знаком с этим делом, подтвердил Reuters, что она работала на него.
Торшин попал в санкционный список Министерства финансов США в апреле.
Бутина была арестована в воскресенье, 15 июля. Судебное заседание по ее делу состоится 18 июля.
Согласно обвинительному акту, она работала с двумя неназванными гражданами США и российским чиновником, чтобы попытаться воздействовать на американскую политику и проникнуть в организации, выступающие за право носить оружие.
Она организовывала ужины в Вашингтоне и Нью-Йорке и пыталась развивать отношения с американскими политиками, чтобы установить "обходные каналы" коммуникаций, чтобы "проникнуть в национальный орган принятия решений", чтобы продвинуть повестку дня Российской Федерации ", говорится в обвинительном акте.