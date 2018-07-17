В США арестовали россиянку по подозрению в работе агентом правительства РФ 17 июля 2018 г. источник 0 0

Гражданка России, живущая в Вашингтоне, была арестована и обвинена в том, что выступала в роли агента российского правительства для влияния на американскую политику.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США, 29-летняя Мария Бутина, студентка Американского университета и основатель правозащитной организации "Право носить оружие", обвиняется в работе на высокопоставленного чиновника, который работал в Центрального банка России и недавно попал в санкционный список США.



Американские власти не называет российского чиновника, но на многочисленных фотографиях на своей странице в Facebook Бутина изображается с заместителем главы российского центрального банка Александром Торшиным, а человек, который знаком с этим делом, подтвердил Reuters, что она работала на него.



Торшин попал в санкционный список Министерства финансов США в апреле.



Бутина была арестована в воскресенье, 15 июля. Судебное заседание по ее делу состоится 18 июля.



Согласно обвинительному акту, она работала с двумя неназванными гражданами США и российским чиновником, чтобы попытаться воздействовать на американскую политику и проникнуть в организации, выступающие за право носить оружие.



Она организовывала ужины в Вашингтоне и Нью-Йорке и пыталась развивать отношения с американскими политиками, чтобы установить "обходные каналы" коммуникаций, чтобы "проникнуть в национальный орган принятия решений", чтобы продвинуть повестку дня Российской Федерации ", говорится в обвинительном акте.