Скольких харьковчан взяли служить в армию по контракту 17 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковском областном военкомате подвели итоги работы в первом полугодии 2018 года по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту в Вооруженных силах Украины.

– В этом году уже около тысячи жителей Харьковщины пополнили ряды воинов-контрактников. Эти положительные показатели являются общей победой всех районных военкоматов. Этому способствовали сотни публикаций об украинской армии в местной прессе, десятки ярмарок вакансий, которые мы по всей области проводили совместно с центрами занятости, а также понимание важности пополнения нашего войска профессиональными воинами, – отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.



По словам офицера, давно стало нормой то, что каждую среду в военкоматах проводят различные информационно-разъяснительные мероприятия, на которые часто приглашают представителей боевых воинских частей. Слова лучших воинов с солидной выслугой лет и наградами на груди военнообязанные воспринимают лучше, чем, например, просмотр рекламных видеороликов.



– Примерно каждый третий-четвертый призывник-контрактник, который в этом году добровольно направлен нами в украинскую армию, имел статус участника боевых действий. Также среди рекрутов было немало и настоящих романтиков. Так, более 150 харьковчан в январе-июне изъявили желание служить в десантно-штурмовых войсках, и еще примерно 30 человек решили носить берет морского пехотинца, – пояснил Юрий Калгушкин.



В военкоматах, расположенных в Харьковской области, уже четвертый год подряд наблюдается большое количество девушек, желающих связать профессию с Вооруженными силами Украины. К этому времени уже более 50 представительниц прекрасного пола подписали армейский контракт, и еще 30 человек собирают необходимые для призыва документы или пока определяются с избранием военной профессии.