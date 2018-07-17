«Нафтогаз» получил рекордную прибыль за 2017 год 17 июля 2018 г. источник 0 0

"Нафтогаз Украины" за 2017 год получил рекордную чистую прибыль - 39,4 миллиарда гривен (в 2016 году - 17,8 млрд гривен).

Соответствующий отчет опубликован на сайте холдинга во вторник, 17 июля.



Согласно отчету, второй год подряд "Нафтогаз" остается крупнейшим источником доходов госбюджета. Если в 2016 году выплаты составляли 74 млрд гривен (около 10% доходов бюджета), то в 2017 году - 110 млрд гривен (около 15% доходов госбюджета).



"Один из главных итогов нашей напряженной четырехлетней работы - исторические победы в Стокгольме, полученные в декабре 2017 года и феврале 2018 года. Мы избавились от угрозы беспрецедентной долговой нагрузки на страну и получили право на компенсацию убытков на сумму почти 4,7 млрд долларов", - заявил глава правления НАК Андрей Коболев.



При этом победа над "Газпромом" стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году. Без положительного эффекта Стокгольма "Нафтогаз" понес бы чистый убыток в размере 7,4 млрд гривен.



Также в "Нафтогазе" подчеркнули, что "Газпром" должен выплатить еще 2,6 млрд долларов после учета 2,1 млрд долларов, которые украинская компания получила в виде поставленного в 2014 году газа.