Общество

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Более 1,3 млн. жителей Харьковской области следили за ЧМ-2018 по футболу

Более 1,3 млн. жителей Харьковской области следили за ЧМ-2018 по футболу
Более 1,3 млн. жителей Харьковской области следили за чемпионатом мира по футболу, который в течение месяца транслировал телеканал «Интер».
Всего соревнования посмотрели 19 млн. украинцев – это вдвое больше, чем было зрителей в 2014 году во время игр в Бразилии. Чемпионат закончился в воскресенье финальным матчем между Францией и Хорватией – кубок во второй раз в истории соревнований получили французы.

«Интернациональная толпа зрителей в большинстве своем была за хорватов. Болельщикам всегда симпатичнее сборная, которая заведомо слабее. А у Хорватии к тому же есть сила воли и единство духа, которые они не раз проявляли на этом турнире», – рассказал корреспондент программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30» Дмитрий Чистяков, который ежедневно освещал ход главных спортивных состязаний мира.

Окончания матча с надеждой ждали как во Франции, так и в Хорватии. В Париже накануне финала отмечали День взятия Бастилии – большой государственный праздник. На улицах тысячи людей, но разговоры в толпе были вовсе не о мощном военном параде, а о сборной. Все сувениры с символикой Франции раскупили задолго до триумфального матча французов.

«Я хотела купить майку своему сыну, он очень болеет за сборную. Но я не знаю, что делать – повсюду все распродано, купить что-то сложно», – рассказала жительница Парижа Лаетития.

А в Хорватии в цвета сборной облачили даже памятники. На улицах, на рынках, на работе – все ходили в футболках родной команды. Для маленькой балканской страны выход в финал – фантастическое событие.

«На победу в финале у Хорватии просто не хватило сил – уж очень вымотались они в предыдущих матчах. Более свежая, молодая и прагматичная сборная Франции заслуженно выиграла чемпионат. Но хорватские болельщики держались молодцом – для них каждый игрок национальной сборной – герой», – рассказал Дмитрий Чистяков.

По оценке президента ФИФА Джанни Инфантино, этот мундиаль был самым лучшим за всю историю проведения соревнований. На матчах турнира побывало более миллиона болельщиков. Еще более 3 миллиардов человек смотрели игры по телевидению – среди них и украинцы.

«Очень важно, что целый месяц миллионы украинцев были причастны главному мировому событию – жили футболом, жили большим спортивным праздником, искренне болели за команды, пусть даже разные. Благодаря трансляциям на «Интере» в прямом эфире, они буквально присутствовали на матчах чемпионата, вместе с миллиардами людей во всем мире. И это главное, что команда «Интера» хотела сделать для нашего зрителя, и я счастлива, что у нас получилось», – сказала руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

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