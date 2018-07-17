Когда из Киева запустят «поезд четырех столиц» 17 июля 2018 г. источник 0 0

С 28 сентября должны запустить пассажирский поезд «четырёх столиц» по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Открытие новой линии анонсировали на брифинге по результатам пленарного заседания Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, которое состоялось сегодня во Львове.



«Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. Мы имеем поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября из Киева», - цитирует пресс-служба Мининфраструктуры Владимира Омеляна.



Он отметил, что вступление в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом стало дополнительным импульсом для активизации украинско-литовского двустороннего торгового сотрудничества.



«Мы будем иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов. Товарооборот между двумя странами активно растет: по итогам 2017 года рост почти 40% и есть дальнейшее увеличение.



С июля этого года к председательству в ЕС приступила Австрия и на их повестке дня вопрос номер один - это современные технологии, современные решения, искусственный интеллект. Украина объединит усилия совместно с Польшей и Литвой для создания центра перспективных технологических инновационных решений. Мы понимаем, на самом деле даже небольшие инвестиции могут дать огромный эффект. Все известные компании начинали с маленьких стартапов совсем недавно - пять, десять, пятнадцать лет назад», - отметил Омелян.



В свою очередь, министр экономики Литовской республики Виргиниюс Синкявичюс отметил, что сотрудничество с Украиной имеет хорошие перспективы.



«Наша сегодняшняя встреча - это хороший сигнал бизнесу обеих стран. Инвестиционный климат в Украине имеет положительные тенденции. Я думаю, что прогресс, который мы планируем сделать в транспорте, соединив наши страны авиацией и поездами, откроет еще больше возможностей нашим гражданам приехать и увидеть прекрасную страну Украину, а украинцам - Литву. Украина является приоритетом номер один для Литвы с точки зрения евроинтеграционных процессов, это один из главных рабочих вопросов, и Литва готова помочь Украине максимально», - цитирует пресс-служба Синкявичюс.