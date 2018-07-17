Крым

  • 139
    •  / 

Минобороны РФ проводит подводную экспедицию в акватории Крыма

Минобороны РФ проводит подводную экспедицию в акватории Крыма
Министерство обороны России сообщило о проведении подводной экспедиции в акватории оккупированного Крыма.
Отмечается, что Минобороны проводит операцию при участии общественной организации "Батарея 29 бис", передает "КерчьИНФО".

"Мы начинаем от берегов Севастополя, идем вдоль крымского побережья у мыса Фиолент, будем работать у берегов Феодосии. Завершающий этап - Керченский пролив", - заявил председатель правления РОО "Батарея 29 бис".

По словам оккупантов, цель экспедиции - "выявление затонувших объектов времен Второй мировой, которые не были ранее обнаружены и их идентификация".

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2622.16 грн
100 EUR 3069.76 грн
10 RUB 4.1998 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи