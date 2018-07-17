Минобороны РФ проводит подводную экспедицию в акватории Крыма 17 июля 2018 г. источник 0 0

Министерство обороны России сообщило о проведении подводной экспедиции в акватории оккупированного Крыма.

Отмечается, что Минобороны проводит операцию при участии общественной организации "Батарея 29 бис", передает "КерчьИНФО".



"Мы начинаем от берегов Севастополя, идем вдоль крымского побережья у мыса Фиолент, будем работать у берегов Феодосии. Завершающий этап - Керченский пролив", - заявил председатель правления РОО "Батарея 29 бис".



По словам оккупантов, цель экспедиции - "выявление затонувших объектов времен Второй мировой, которые не были ранее обнаружены и их идентификация".