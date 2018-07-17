В большом зале Харьковской филармонии начнут укладывать паркет

В большом зале филармонии уже демонтировали строительные леса, покрашен потолок, строители приступают к обустройству полов.
– Через несколько дней мы начнем укладывать паркет. Это длительный и кропотливый процесс, который может занять около трех месяцев. После этого начнем работы по окраске стен, – рассказал начальник участка строительного объекта Сергей Ломакин.
Также в зале уже полностью смонтирован подъемный механизм оркестровой ямы, подвесное оборудование для света, звука. До конца месяца рассчитывают завершить монтаж сцены.
– Сцена будет соответствовать мировым стандартам. Ее монтаж проходит по современным технологиям. По своим качествам она не будет уступать любой другой достойной сцене мира, – прокомментировал директор и главный дирижер областной филармонии Юрий Янко.
Работы идут не только в большом зале, но и в будущем фойе областной филармонии. Здесь уже подходит к концу монтаж металлоконструкций, строители приступают к отделочным работам. В течение двух недель планируют завершить работы по фасаду кассового зала, строят крышу.
– За всю историю города Харьков впервые у нас будет построен комплекс специально для музыки: чтобы люди могли получать полный спектр музыкальных услуг, чтобы здесь учились дети, чтобы здесь можно было слушать мировых звезд, – подчеркнул Юрий Янко.
Напомним, реконструировать Харьковскую областную филармонию начали в 2005 году. Стройка шла медленными темпами, неоднократно работы останавливались из-за отсутствия финансирования. Возобновить работы удалось в 2015-м, финансирование было выделено из государственного и областного бюджета. В результате уже в августе 2016 года завершили возведение органного зала, после чего строители приступили к работам в большом зале.
Помимо большого зала на 770 мест, строится и камерный, где смогут разместиться 100 слушателей. В целом комплекс будет рассчитан на 1,5 тысячи зрителей, сообщает пресс-служба ХОГА
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