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В Харькове пройдет фестиваль французского кино

В Харькове пройдет фестиваль французского кино
Фестиваль «Французская киноклассика» пройдет с 9 по 15 августа в кинотеатре «Боммер».
В программу вошли киношедевры французского кино.

9 августа на экране одного из старейших кинотеатров страны покажут фильм «Сезар и Розали». В центре кинодрамы Клода Соте 1972 года с Роми Шнайдер и Ивом Монтаном в ролях - история взаимоотношений привлекательной Розали и двух ее любовников.

10 августа пройдет сеанс комедии Жана-Люка Годара «Безумный Пьеро» (1965 год) с Жаном-Полем Бельмондо. «Фердинанд и няня его ребенка Карина сбегают из дома и едут к морю на угнанном автомобиле, набитом крадеными деньгами. Преследуемые полицией, они сжигают автомобиль, а вместе с ним и деньги мафии, и скрываются на необитаемом острове», - рассказывают в «Боммере».

В субботу, 11 августа, харьковчан приглашают посмотреть знаменитую мелодраму «Шербурские зонтики» с Катрин Денев в главной роли. В фильме 1964 года рассказана история любви дочери владелицы магазина зонтиков Женевьевы и автомеханика Ги, которым не дает согласия на женитьбу мать главной героини. Вскоре Ги получает повестку и едет на фронт в Алжир. Женевьева остается беременной и по настоянию матери принимает предложение богатого Ролана Кассара (Марк Мишель). В это время Ги получает ранение и возвращается в Шербур, где ему сообщают, что Женевьева вышла замуж и уехала из города.

12 августа покажут фильм «Презрение» (1963 год) с Бриджит Бардо в главной роли. «На Капри снимается исторический фильм об Одиссее и Пенелопе. Французский сценарист Поль постоянно ревнует свою жену Камиллу к американскому продюсеру. Она же на эту опеку и зависимость реагирует «презрением», - анонсируют ленту в кинотеатре.

13 августа можно будет посмотреть фильм «Французский канкан», 14 августа – «Девушки из Рошфора», а 15 августа – «Человек из Рио».

В течение недели зрителям будет представлена разнообразная жанровая подборка фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами. Сеансы запланированы на 15:00; 17:00 и 19:00.

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