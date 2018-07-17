В Skype появится функция записи звонков 17 июля 2018 г. источник 0 0

Разработчики мессенджера Skype рассказали о новых функциях, которые появятся у сервиса до конца года.

Среди прочего, Skype в скором времени получит долгожданную возможность записи звонков, сообщается в официальном блоге Skype. Skype будет записывать разговоры в видеочатах, в том числе групповых. Записи будут храниться в облаке, поэтому доступ к ним можно получить с любого устройства, на котором пользователь войдет в свою учетную запись.



"Запись звонков полностью облачная, и как только вы начинаете запись, каждый в разговоре уведомляется о том, что звонок записывается, поэтому сюрпризов нет. Запись звонков объединяет видео каждого пользователя, а также любые экраны, которые используются во время разговора", - заявляют разработчики.



Также представители Microsoft рассказали, что в программу будут добавлены зашифрованные звонки и отправка текстовых сообщений или файлов, таких как изображения, аудио или видео, с использованием протокола Signal Protocol. Сообщения и уведомления в этих беседах будут скрыты в списке чатов.



Microsoft сообщила также о выходе обновленной Skype (версия 8.0) для настольных ПК, которая заменит Skype 7.0 (Skype classic). Программа по внешнему виду и функциям стала ближе к мобильной версии Skype. В компании отмечают, что новый релиз станет основной версией программы. В частности, после обновления Skype позволит делиться фотографиями, видеороликами и другими файлами емкостью до 300 МБ, перетаскивая файлы в окно беседы.