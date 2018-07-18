Названа опасность долгой пасмурной погоды
18 июля 2018 г.
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18 июля 2018 г.
Обсессивно-компульсивное расстройство является психическим заболеванием, при котором у больных возникают навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии), от которых они стараются избавиться с помощью повторяющихся ритуальных действий (компульсии).
Ученые проанализировали данные о распространении ОКР в различных регионах и выяснили, в каких широтах заболевание имеет наибольшее распространение. По мнению ученых, в северных широтах меньшее количество солнечного света приводит к рассогласованию циркадных ритмов и суточного цикла, что обостряет симптомы ОКР у больных и увеличивает риск развития заболевания у здоровых людей.
Известно, что больные с ОКР испытывают трудности с засыпанием и дольше спят, чтобы компенсировать потерянные часы сна. Такие запаздывающие циркадные ритмы обостряют течение заболевания. По мнению ученых, будущие исследования помогут разработать методы по лечению ОКР через нормализацию сна.
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