Мировой банк дает деньги: в Харькове когда-нибудь перестанут лопаться трубы теплосетей

Во вторник с официальным визитом в Харькове побывали представители Мирового банка, сообщает пресс-служба горсовета
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Директор Мирового банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен, а также экономисты, руководители отделов банка ознакомились с работой Городских очистных сооружений водоотведения №1, индивидуального теплового пункта в Индустриальном районе, ТЭЦ-3, а также встретились с представителями бизнеса.
В Харькове реализуется проект по реконструкции канализационных очистных сооружений и линии обработки ила. Как пообещала Сату Кахконен, Мировой банк будет финансировать реконструкцию Городских очистных сооружений №1 и 2. Контракт по этому проекту подписан с компанией TAHAL-KHILARI (Израиль – Индия), сроки реализации реконструкции – 36 месяцев.
Кроме того, за счет кредитных ресурсов Мирового банка в Харькове планируют заменить почти 7 км магистральных теплосетей.
Средства будут выделены в два этапа. Первые $4 млн на закупку оборудования для замены магистральных сетей должны поступить уже этой осенью.
Представители Мирового банка ознакомились с работой объектов, в модернизации которых будут принимать участие. После чего встретились с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым. Во встрече также приняли участие директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов и заместитель генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Волик
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– Мы очень активно сотрудничаем с Мировым банком по разным и очень важным проектам для модернизации городской инфраструктуры. Это не только проекты «Харьковводоканала», «Харьковских тепловых сетей». Также Мировой банк инвестирует в строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора полигонного газа и производства электроэнергии. Харьков, пожалуй, единственный город в Украине, который реализует подобные значимые инфраструктурные проекты, финансируемые именно Мировым банком. Также мы активно работаем с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития по строительству метро и обновлению подвижного состава, – отметил Игорь Терехов.
На встрече стороны также обсудили перспективные направления работы, которые касаются энергоэффективных проектов, поддержки малого и среднего бизнеса.
Сату Кахконен отметила, что Мировой банк продолжит сотрудничество с Харьковом.
– Мы поддерживаем инвестиции в инфраструктуру Харьковской области в объеме приблизительно $500 млн – это реструктуризация очистных сооружений, то, с чего мы начинаем, обновление систем центрального теплоснабжения, ремонт дороги Полтава - Харьков. Эти проекты уже внедряются, по некоторым только начато движение. Мы хотим, чтобы работа по реализации продвигалась дальше. Будем рассматривать вопрос о дальнейшем сотрудничестве. Планируем приехать в Харьков еще и представить наш проект по экономическому развитию, результаты исследования по ведению бизнеса. Мы как раз его начинаем, и это нам даст подсказки для дальнейших направлений сотрудничества, – отметила Сату Кахконен.