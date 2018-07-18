Харьков

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Главный вуз Харькова вошел в тройку лучших в Украине

Главный вуз Харькова вошел в тройку лучших в Украине
Харьковский национальный университет имени Каразина занял второе место в консолидированном рейтинге лучших вузов Украины.
Всего в рейтинге, который составил портал «Освіта», представлено 237 высших учебных заведений Украины.

За исходные данные были взяты наиболее авторитетные среди экспертов и средств массовой информации национальные рейтинги высших учебных заведений Украины: «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Балл ВНО на контракт», каждый из которых использует различные критерии оценки учебных заведений.

Также в первую сотню лучших вошли такие харьковские высшие учебные заведения, как: Харьковский национальный медицинский университет (14-15-е места), Национальный технический университет «ХПИ» (16-е место), Национальный аэрокосмический университет «ХАИ» им. Н. Жуковского (19-е место), Харьковский национальный университет радиоэлектроники (20-е место), Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (40-е место), Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого (42-е место), Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды (69-е место), Харьковский национальный университет воздушных сил им. И. Кожедуба (76-77-е места) и Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Бекетова (80-82-е места).

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