Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 28 (п. №1) до 20:00 18.07.18 г.

Киевский район:
ул. Николая Манойла (Александра Ульянова) (ч/с), ул. Раевской (Стасовой) (ч/с) до 20:00 18.07.18 г., ул. Академика Павлова, 309 (п. №2) до 17:00 18.07.18 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1), пр. Тракторостроителей, 162-а,160-б (п. №5), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №3) до 20:00 18.07.18 г.,  ул. Героев Труда, 25/71 до 20:00 20.07.18 г., ул. Руслана Плоходька (Эйдемана), 4 до 20:00 18.07.18 г., ул. Малиновская (ч/с), пер. Искринский (ч/с) до 16:00 18.07.18 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1) до 20:00 18.07.18 г.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 21 (п. №2), пер. Титаренковский, 18 (п. №1) до 20:00 18.07.18 г. въезд Станционный (ч/с) до 20:00 18.07.18 г.

Основянский район:
ул. Западная, 58 (п. №4) до 17:00 18.07.18 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197-в (п. № 1-2), ул. Новгородская, 4 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №4), ул. 23 Августа, 77 (п. №1) до 20:00 18.07.18 г., ул. Есенина, 10, ул. Клочковская, 331-а до 20:00 18.07.18 г.

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