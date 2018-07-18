Экономика

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Крупный бизнес Харькова увеличил уплату налогов

Крупный бизнес Харькова увеличил уплату налогов
Клиенты Харьковского управления Офиса крупных налогоплательщиков за 6 мес. 2018 года перечислили в социальные фонды 1,7 млрд. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Как сообщили в офисе, перечисленная сумма на 13,3% больше аналогичного периода прошлого года.

В частности, в июне 2018 года крупный бизнес уплатил 310 млн. грн. единого взноса (на 10,6% больше).

В Харьковском управлении  сообщили, что с 1 августа 2018 года вступает в силу приказ Министерства финансов Украины от 15 мая 2018 г. (№ 511), изменивший порядок формирования и представления страхователями отчета об уплате единого взноса. Приказ опубликован 6 июля 2018 г. в "Офіційному віснику України" №51. Ранее порядок определял приказ от 14 апреля 2015 (№ 435).

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