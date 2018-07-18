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В Харькове многодетная мать угрожала лишить жизни себя и детей

В Харькове многодетная мать угрожала лишить жизни себя и детей
​В Харькове женщина с ребенком угрожала выброситься из окна. Причиной стал приход в ее квартиру представителей соцслужб.
Как написал на своей странице в Facebook зампредседателя Основянской райадминистрации Денис Дорожкин, семья характеризуется как неблагополучная. В ней - восьмеро детей, двое страших живут с бабушкой отдельно. Еще шестеро детей проживают с матерью и отцом в квартире в условиях абсолютной антисанитарии, хотя двое из них уже определены в интернаты.

"Целый год служба по детям не могла попасть в квартиру, где живут супруги с шестью маленькими детьми. Каждый раз родители не открывали железную дверь, а детей передавали через окно на другую сторону дома группе поддержки из таких же маргиналов, и они убегали. В этот раз мы застали троих малышей запертыми в квартире, которая больше напоминает бомжатню - настолько невыносимый запах веял за 5 метров. Дети заперты. В квартире бардак. Коммуникации отключены, кроме холодной воды, но ею не пользуются - на детях и стенах слой грязи", - написал Дорожкин.

По его словам, работники соцслужб вызвали патрульных. Родители отказались отдавать детей. После этого женщина, держа на руках годовалую дочь, разбила окно в подъезде и начала угрожать, что выпрыгнет.

"Мать залезла через окно и выскочила в подьезд, держа одной рукой годовалую дочь, грязную, в неделями (!) не сменянном памперсе, а другой - из газового баллончика облила нас и патрульных в подъезде. Потом, поднявшись на три этажа выше, разбила окно, осколки посыпались нам на головы, начала кричать, что выпрыгнет вместе с дочкой и сыном", - написал Дорожкин.

Полиции удалось обезвредить женщину.

Двоих детей отвезли в больницу. Еще один ребенок сбежал вслед за отцом, его ищут.

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