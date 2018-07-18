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Сборная Украины среди 19-летних обыграла Францию на юниорском Евро

Сборная Украины среди 19-летних обыграла Францию на юниорском Евро
Юниорская сборная Украины по футболу провела стартовый матч в финальной части чемпионата Европы-2018 среди 19-летних.
В первом туре украинцы сенсационно обыграли французов со счетом 2:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Георгий Цитаишвили. Приняв мяч в штрафной площади французов, он финтом убрал защитника и технично пробил в ближний угол. Впрочем, уже на 23-й минуте Рафик Гитан сравнял счет.

На 64-й минуте произошел один из ключевых эпизодов матча: французский защитник нарушил правила, пытаясь помешать Владиславу Супряге выйти один на один с вратарем. Арбитр принял справедливое решение, удалив игрока и оставив Францию в меньшинстве.

На последних минутах украинцы полностью владели инициативой и закономерно вырвали победу в матче: Сергей Булеца получил пас от Цитаишвили и пробил с края штрафной площади. Этот гол принес победу сборной Украины - 2:1.

Отметим, что в группе В, где выступает Украина, сыгран еще один матч - Англия - Турция - 3:2.

Во втором туре на Евро-2018 соперником украинцев будет команда Англии (20 июля), а в третьем туре подопечные Александра Петракова сразятся с Турцией (23 июля).

Две лучшие команды группы продолжат борьбу в полуфиналах.

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