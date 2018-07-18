Украина

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Украину ждет новый метеоудар

Украину ждет новый метеоудар
На Украину надвигается мощная магнитная буря, ее пик придется на понедельник, 23 июля.
Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 22 июля ожидаются магнитные колебания. А 23 июля магнитная буря достигнет уровня G1.

Мало того, что это явление пагубно влияет на здоровье метеозависимых людей, прогнозируются и технические сбои.

Напомним, что в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды.

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