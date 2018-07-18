Украину ждет новый метеоудар 18 июля 2018 г. источник 0 0

На Украину надвигается мощная магнитная буря, ее пик придется на понедельник, 23 июля.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 22 июля ожидаются магнитные колебания. А 23 июля магнитная буря достигнет уровня G1.



Мало того, что это явление пагубно влияет на здоровье метеозависимых людей, прогнозируются и технические сбои.



Напомним, что в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды.