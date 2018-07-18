Экономика

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В Нацбанке поделились планами насчет банкноты в 1000 гривен

В Нацбанке поделились планами насчет банкноты в 1000 гривен
Национальный банк Украины считает, что нынешнего номинального ряда банкнот вполне хватает для проведения расчетов.
«На сегодняшний день Национальный банк считает, что того номинального ряда, который у нас есть, достаточно для проведения расчетов. Вопрос введения банкнот высших номиналов зависит от многих факторов: таких как размеры денежных доходов населения, уровень потребительских цен, уровень развития безналичных расчетов», – заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По его информации, Нацбанк пока не рассматривает вопрос ввода в обращение банкнот новых номиналов.

«В случае необходимости правление примет соответствующее решение», – отметил директор Зайвенко.

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