В Нацбанке поделились планами насчет банкноты в 1000 гривен 18 июля 2018 г. источник 0 0

Национальный банк Украины считает, что нынешнего номинального ряда банкнот вполне хватает для проведения расчетов.

«На сегодняшний день Национальный банк считает, что того номинального ряда, который у нас есть, достаточно для проведения расчетов. Вопрос введения банкнот высших номиналов зависит от многих факторов: таких как размеры денежных доходов населения, уровень потребительских цен, уровень развития безналичных расчетов», – заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.



По его информации, Нацбанк пока не рассматривает вопрос ввода в обращение банкнот новых номиналов.



«В случае необходимости правление примет соответствующее решение», – отметил директор Зайвенко.