Мир

  • 140
    •  / 

Джастин Трюдо раскритиковал поведение Владимира Путина на международной арене

Джастин Трюдо раскритиковал поведение Владимира Путина на международной арене
Канада продолжает осуждать поведение президента Российской Федерации Владимира Путина на международной арене.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя результаты вчерашней встречи между Трампом и Путиным в Хельсинки.

"Канада недвусмысленно осуждает Владимира Путина и Россию. Идет ли речь об их незаконной аннексии Крыма, вторжении на Донбасс и том, что мы рады иметь 200 канадских военных в Украине, которые помогают тренировать ВСУ. Идет ли речь об их вмешательстве в Сирии и поддержке кровавого режима Асада. Идет ли речь о том, что они ответственны за использование химического оружия в Солсбери на территории Соединенного королевства против гражданина Великобритании. Канада всегда прямо говорила об этом", - сказал Трюдо.

В то же время, он не стал критиковать президента США Дональда Трампа за его снисходительное отношение к Путину, опять повторив свои взгляды в отношении президента РФ.

"Как я уже сказал, мы осуждаем Россию и то, как Владимир Путин ведет себя на международной арене", - ответил глава правительства Канады на вопрос об отношении к подходам Дональда Трампа.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Трамп и Путин поговорили тет-а-тет, а затем провели совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим началом".

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2622.16 грн
10 RUB 4.1998 грн
100 EUR 3069.76 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи