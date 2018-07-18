Джастин Трюдо раскритиковал поведение Владимира Путина на международной арене 18 июля 2018 г. источник 0 0

Канада продолжает осуждать поведение президента Российской Федерации Владимира Путина на международной арене.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя результаты вчерашней встречи между Трампом и Путиным в Хельсинки.



"Канада недвусмысленно осуждает Владимира Путина и Россию. Идет ли речь об их незаконной аннексии Крыма, вторжении на Донбасс и том, что мы рады иметь 200 канадских военных в Украине, которые помогают тренировать ВСУ. Идет ли речь об их вмешательстве в Сирии и поддержке кровавого режима Асада. Идет ли речь о том, что они ответственны за использование химического оружия в Солсбери на территории Соединенного королевства против гражданина Великобритании. Канада всегда прямо говорила об этом", - сказал Трюдо.



В то же время, он не стал критиковать президента США Дональда Трампа за его снисходительное отношение к Путину, опять повторив свои взгляды в отношении президента РФ.



"Как я уже сказал, мы осуждаем Россию и то, как Владимир Путин ведет себя на международной арене", - ответил глава правительства Канады на вопрос об отношении к подходам Дональда Трампа.



Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Трамп и Путин поговорили тет-а-тет, а затем провели совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим началом".