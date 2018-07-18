В Украине зафиксирована пятая смерть от ботулизма

На прошлой неделе в Украине зафиксирован пятый с начала года летальный случай ботулизма.

Пищевой ботулизм является тяжелой, потенциально смертельной, но относительно редкой болезнью. Это интоксикация, обычно вызываемая в результате потребления высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах. Ботулизм не передается от человека человеку.



Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, не прошедших надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины. Основной причиной ботулизма человека является пищевая интоксикация, но он может быть вызван кишечной инфекцией у детей грудного возраста, раневыми инфекциями и в результате вдыхания.



В начале июля Программа развития ООН поставила в Украину сыворотку от ботулизма в качестве гуманитарной помощи.

Как сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения, в Запорожской области мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения.Вероятным источником ботулизма в Минздраве назвали некачественную вяленую рыбу домашнего приготовления.Сообщается, что по состоянию на 16 июля, в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, 5 из них умерли.