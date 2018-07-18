Происшествия

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Харьковчанин обманывал женщин

Харьковчанин обманывал женщин
Прокуратура обжалует приговор Московского районного суда Харькова, которым 47-летний мужчина признан виновным в мошенничестве и грабеже, совершенными повторно, а также в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом прокурор настаивал на 8,5 лет заключения, однако суд применил к мужчине ст. 69 УК Украины и смягчил наказание.

Из обстоятельств дела известно, что в мае 2016 г. ранее неоднократно судимый харьковчанин решил «подзаработать» незаконным путем. Мужчина изготовил муляж пачки денег, так называемую «куклу». Для этого нарезанную бумагу он прикрыл сувенирной 100-долларовой купюрой.

С ненастоящими деньгами преступник подходил на улице к женщинам и рассказывал, что якобы нашел банкноты неподалеку. Своим жертвам мошенник говорил, что они являются свидетелями происшествия и владельца средств можно не искать, а просто поделить деньги между собой.

Далее человек под надуманным предлогом уходил. При этом пачку с купюрами оставлял на хранение пострадавших, зато брал залог – ювелирные украшения (кольца, серьги, цепочки и т.д.). Таким образом он с золотом бежал, а женщин оставлял с бумажками вместо денег.

Всего мошенник обманул девять человек на общую сумму 25 тыс грн. Более того, еще двух женщин, которые не согласились на его условия, преступник ограбил, сняв с них серьги.

Кроме того, в сентябре того же года осужден вместе с неустановленным лицом совершил разбойное нападение на женщину, у которой также отобрал драгоценности.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается на время законную силу. В апелляции прокуратура будет настаивать на более строгом наказании для осужденного, сообщили в областной прокуратуре.

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