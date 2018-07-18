Украина

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Украинские школьники будут учиться по электронным учебникам

Украинские школьники будут учиться по электронным учебникам
Министр образования Лилия Гриневич утвердила положение об электронном пособии, которое определяет требования к содержанию и работе такого типа изданий.
Электронный учебник создадут в виде электронного приложения или файла. Его будут воспроизводить на компьютере или планшете. Для учебника подготовят систему задач для самооценки, групповой работы, открытые вопросы, исследовательские, познавательные, творческие, задания для самостоятельной работы.

«Издательства будут обязательно предоставлять Минобразования электронную версию учебника. Далее будем работать над мультимедийными приложениями, которые есть в таких пособиях в большинстве цивилизованных стран мира», – объяснила Гриневич.

Ресурсом для размещения электронных учебников должен стать сайт Национальной образовательной электронной платформы.

Для начала составят 41 экспериментальный учебник в электронном виде. Их будут тестировать в избранных школах в течение нынешнего и следующего учебных годов.

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