Экономика

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Сколько пассажиров электричек ездят «зайцами»

Сколько пассажиров электричек ездят «зайцами»
Без сотрудничества железной дороги и местной власти в вопросе пригородных перевозок через 5-10 лет электрички просто исчезнут.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, отметив, что пассажиры, которые не помещаются в электрички и дизельные поезда, блокируют их движение.

«Пригородное железнодорожное сообщение во всех странах мира является дотационным. И Украина не должна быть исключением, но, к сожалению, является им. «Укрзализныця» выполнила рекомендацию министерства - начала вкладывать средства в обновление электричек. А вот местные власти не спешат сотрудничать с ней в этом направлении, хотя и заинтересованы, чтобы рабочие добирались поездами до работы в городах», - сказал министр.

По его словам, транспортникам необходимо провести переговоры с местными органами власти о компенсации железной дороге убытков за перевозку поездами местного сообщения. При этом нужно наладить 100-процентный учет пассажиров, поскольку сейчас 50 процентов из них ездят «зайцами». По словам министра, лишь просчитав реальную стоимость пассажиро-километра будет возможным выход на нормальную экономическую формулу.

«Город заинтересован иметь рабочую силу, поэтому должен создавать нормальные условия для ее доставки, а не перекладывать это только на железную дорогу», - резюмировал Омелян.

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