В Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками: фото

В японской деревне Инакадате рисовые поля превратили в визуальное зрелище с героями комиксов в честь 90-летия со дня рождения их автора - легендарного аниматора и мангаки Осаму Тэдзуки.

Как сообщает ВВС, в этой местности японцы высаживают рисовые картины каждый год. В этом году изображены герои работ известного мангаки и аниматора.Осаму Тэдзука внес значительный вклад в развитие манги (японских комиксов) и аниме (японских мультфильмов). За свою карьеру он создал около 500 манг. Тэдзуку часто называют "богом манги". Многие художественные приемы он перенял у Уолта Диснея.Рисунки на рисовых полях созданы с использованием девяти разноцветных сортов рисовых растений. Рис высажен в июне. По мере его роста поля преобразились.Ежегодно в японском селе Инакадате на севере префектуры Аомори поля превращаются в огромные 3D рисунки, которые создают с помощью разноцветных лестницы риса. Необычное исскуство живет лишь с мая по сентябрь, а затем полюбоваться на них можно при помощи видео, снятого дроном.