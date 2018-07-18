«Бумбокс» сыграет на админгранице с Крымом в знак протеста 18 июля 2018 г. источник 0 0

Завтра, 19 июля, в 20:00 группа "Бумбокс" проведет акцию протеста на административной границе с оккупированным Крымом - на пункте пропуска Каланчак.

Как сообщила пресс-служба группы, требование акции - освободить всех украинских политзаключенных.



На Каланчаке построят сцену и группа сыграет часовой сет. Белорусский Свободный Театр будет снимать концерт для документального фильма "Return Ticket", который должен привлечь внимание к незаконной оккупации части Украины. Фильм снимается при поддержке Международной ассоциации журналистов.



Напомним, 12 июля лидеру "Бумбокса" Андрею Хлывнюку пришло письмо от украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.



"Буду пытаться делать все возможное и не возможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!", - ответил Хлывнюк.