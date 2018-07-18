Здоровье

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Можно ли есть мороженое при боли в горле

Можно ли есть мороженое при боли в горле
При боли в горле есть мороженое можно, несмотря на то, что все привыкли считать иначе.
Очередной миф развеяла и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Холодная еда может помочь на короткое время избавиться от боли. Мороженое и замороженные фрукты работают как анестетик, успокаивают воспаление. Холодное сужает сосуды и миндалины, поэтому консервирует воспалительные процессы.

Лечением такой метод считать нельзя, но это хороший способ временно успокоить больное горло.

Лучше выбрать натуральное мороженое без добавок и для горла оно будет полезней, чем сухие продукты, чипсы, копчености, кофе или сырые овощи.

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