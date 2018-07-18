Правительство усовершенствовало процедуры получения помощи переселенцами 18 июля 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров постановлением №548 изменил процедуру получения помощи внутренними переселенцами. На сей раз изменения касаются покрытия расходов на проживание (в том числе на оплату жилкомуслуг).

В частности, денежную помощь начнут выплачивать на детей, родившихся у внутренних переселенцев после начала проведения АТО или временной оккупации.



Также до 1000 грн. повышается размер денежной помощи студентам дневной формы обучения вузов и учащимся ПТО, достигшим 18 лет (до окончания учебы, но не дольше достижения ими 23 лет).



Переселенцы должны подать заявление на назначение денежной помощи на следующий шестимесячный срок с даты его начала или не ранее чем за 15 дней до окончания текущего полугодия.



Несовершеннолетние дети-переселенцы, получившие паспорт гражданина Украины, смогут самостоятельно обращаться за назначением денежной помощи.



Кроме того, для выплаты денежной помощи на малолетних детей, перемещающихся без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, открывается текущий счет на имя такого ребенка. В уполномоченный банк дополнительно подаются документы, удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие родственные отношения между ребенком и последним, или документ, подтверждающий полномочия представителя службы по делам детей.



В заявлении на получение денежной помощи указываются данные обо всех членах семьи, претендующих на получение такой помощи.



Банк не позднее чем через три рабочих дня с даты открытия счета направляет заявление с прилагаемыми документами соответствующему уполномоченному органу с сопроводительным письмом, в котором указываются реквизиты текущего счета. В случае если из уполномоченного банка поступило заявление о назначении денежной помощи, к которому не приложены все необходимые документы, уполномоченный орган направляет уполномоченному представителю семьи уведомление о недостающих документах.



В случае увольнения и отсутствия работы у трудоспособного члена семьи денежное пособие на него через два месяца со дня, наступающего за днем увольнения, уменьшается на 50%, а через четыре месяца со дня, наступающего за днем увольнения, – прекращается.



Постановление вступает в силу со дня его опубликования.