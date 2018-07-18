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Tesla Model 3 установила два рекорда: видео

Tesla Model 3 установила два рекорда: видео
Немецкая компания Nextmove установила новый рекорд гипермиллинга на Tesla Model 3.
Электромобиль проехал на одном заряде 1001 км. При этом автомобиль ехал на автопилоте. Прежнее достижение - 975 км.



Новый рекорд был установлен на испытательных полигонах Dekra в Германии. В качестве водителя использовали манекен - копию Starman, улетевшего в космос на Tesla Roadster 2.

Чтобы достичь рекорда, испытателям пришлось достичь оптимальной скорости в 36 км/ч и двигаться на ней 28 часов подряд. Model 3 потребляла около 7 кВтч энергии каждые 100 км.

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