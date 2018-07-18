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Владимир Гройсман анонсировал тотальную проверку лесхозов

Владимир Гройсман анонсировал тотальную проверку лесхозов
Кабинет министров собирается начать тотальную проверку лесхозов на предмет выявления контрабанды леса-кругляка.
"Я предлагаю, чтобы мы приняли решение правительства о том, чтобы... Госаудитслужба, Государственная фискальная служба, Национальная полиция, Госгеокадастр начали тщательные проверки хозяйственной деятельности всех лесхозов страны с конкретными данными о накладных, кто их подписывал, кто отгружал, какой таможенник и таможня их оформляли, через какой пункт пропуска проходила контрабанда. С фамилиями!" - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Гройсман также собирается просить у стран Европейского союза доступ к информации о том, какой лес заезжал на его территорию.

"То есть мы знаем, что выезжало отсюда, и будем знать, что заезжало туда. И увидим, что отсюда выезжали дрова, а туда заезжал лес-кругляк. Я уверен в этом", - заявил Гройсман.

Премьер также поддержал введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

"Такие вещи не замечать возможно только тогда, когда отворачиваешь голову", - сказал Гройсман, который возглавляет Кабмин уже более двух лет.

Напомним, отсутствие четко обозначенной законодательно ответственности предпринимателей за несанкционированную вырубку и экспорт леса привело к тому, что в 2015 году Верховная Рада ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанного леса. Закон запрещает на протяжении 10 лет экспортировать за рубеж лесоматериалы в виде необработанной древесины, т.н. лес-кругляк и пр.

Однако запрет на экспорт леса нарушает обязательства Украины в рамках Мировой организации торговли и соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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