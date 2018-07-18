Владимир Гройсман анонсировал тотальную проверку лесхозов 18 июля 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров собирается начать тотальную проверку лесхозов на предмет выявления контрабанды леса-кругляка.

"Я предлагаю, чтобы мы приняли решение правительства о том, чтобы... Госаудитслужба, Государственная фискальная служба, Национальная полиция, Госгеокадастр начали тщательные проверки хозяйственной деятельности всех лесхозов страны с конкретными данными о накладных, кто их подписывал, кто отгружал, какой таможенник и таможня их оформляли, через какой пункт пропуска проходила контрабанда. С фамилиями!" - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.



Гройсман также собирается просить у стран Европейского союза доступ к информации о том, какой лес заезжал на его территорию.



"То есть мы знаем, что выезжало отсюда, и будем знать, что заезжало туда. И увидим, что отсюда выезжали дрова, а туда заезжал лес-кругляк. Я уверен в этом", - заявил Гройсман.



Премьер также поддержал введение уголовной ответственности за контрабанду леса.



"Такие вещи не замечать возможно только тогда, когда отворачиваешь голову", - сказал Гройсман, который возглавляет Кабмин уже более двух лет.



Напомним, отсутствие четко обозначенной законодательно ответственности предпринимателей за несанкционированную вырубку и экспорт леса привело к тому, что в 2015 году Верховная Рада ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанного леса. Закон запрещает на протяжении 10 лет экспортировать за рубеж лесоматериалы в виде необработанной древесины, т.н. лес-кругляк и пр.



Однако запрет на экспорт леса нарушает обязательства Украины в рамках Мировой организации торговли и соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.