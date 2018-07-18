На пожаре под Харьковом погиб человек 18 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Тело 60-летнего мужчины было найдено в частном доме в поселке Песочин Харьковского района.

Труп хозяина дома нашли местные жители поздно вечером 17 июля.



На этот момент горения уже не было, поэтому пожарно-спасательные подразделения не вызывались. В результате предварительной проверки по данному факту специалисты Харьковского райуправления ГСЧС установили, что огнем поврежден деревянный пол на площади около 1 м².



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Харьковского отдела Национальной полиции, которая устанавливает окончательные обстоятельства трагедии.