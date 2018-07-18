Происшествия

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На пожаре под Харьковом погиб человек

На пожаре под Харьковом погиб человек
Тело 60-летнего мужчины было найдено в частном доме в поселке Песочин Харьковского района.
Труп хозяина дома нашли местные жители поздно вечером 17 июля.

На этот момент горения уже не было, поэтому пожарно-спасательные подразделения не вызывались. В результате предварительной проверки по данному факту специалисты Харьковского райуправления ГСЧС установили, что огнем поврежден деревянный пол на площади около 1 м².

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Харьковского отдела Национальной полиции, которая устанавливает окончательные обстоятельства трагедии.

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