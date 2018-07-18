Чем опасны последствия отсутствия сновидений
18 июля 2018 г.
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18 июля 2018 г.
В эксперименте принял участие 321 человек из Массачусетса (США) со средним возрастом 67 лет. За ними наблюдали (в том числе отслеживая ритмы головного мозга) в течение примерно 12 лет. За это время у 32 человек была диагностирована одна из форм слабоумия, у 24 — болезнь Альцгеймера.
Именно сокращение фазы быстрого сна, а не других периодов, как показали авторы, оказалось связанным со слабоумием. Фактически снижение на один процент продолжительности быстрого сна положительно коррелировало с повышением на девять процентов риска развития деменции.
«Наши результаты указывают на фазу быстрого сна как предиктора деменции, — сказал соавтор Мэтью Пасе. — В дальнейшем нам предстоит понять причины, по которым короткая продолжительность фазы быстрого сна связана с большим риском возникновения деменции».Всего насчитывается пять фаз сна. Период быстрого сна является последним из них и характеризуется повышенной активностью головного мозга. В это время человек как правило наблюдает сновидения, а его глазные яблоки совершают быстрые движения
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