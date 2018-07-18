Кто стал самым высокооплачиваемым в мире актером
18 июля 2018 г.
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18 июля 2018 г.
Отмечается, что Клуни получил прибыль благодаря продаже компании по производству текилы Casamigos — в 2013 году он стал одним из ее основателей.
За Клуни следует Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала со 124 миллионами долларов. По сравнению с 2017-м прибыль артиста выросла почти в два раза. Третьим среди актеров стал Роберт Дауни-младший с 81 миллионом долларов.
В музыкальной индустрии лидерами значатся члены группы U2, заработавшие за последний год 118 миллионов долларов. Вторую строчку занял коллектив Coldplay (115,5 миллиона долларов), третью — Эд Ширан (110 миллионов).
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