Найден древнейший хлеб времен ледникового периода
18 июля 2018 г.
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18 июля 2018 г.
Остатки пищи найдены в отложениях на стоянке Шубайка 1 (Shubayqa 1), где археологи обнаружили овальное каменное сооружение с печью в центре. Оно было построено людьми, относящимися к Натуфийской культуре, которая существовала на территории Леванта около 12,5-9,5 тысячи лет до нашей эры.
По словам ученых, люди научились печь хлеб, как минимум, за четыре тысячи лет до появления сельского хозяйства. Возможно, что производство хлеба побудило охотников-собирателей выращивать зерновые и это стало причиной сельскохозяйственной революции в эпоху неолита.
Исследователи также обнаружили следы диких предков таких зерновых культур, как ячмень, пшеница однозернянка и овес. Обгоревшие остатки пищи анализировали с помощью электронной микроскопии в Университетском колледже Лондона. Показано, что зерна растений были измельчены, просеяны и замешены перед приготовлением. Полученная пища очень напоминала пресные лепешки, найденные в Европе и Турции на участках, относящихся к неолиту и эпохе Римской империи.
Последняя ледниковая эпоха — период, характеризующийся глобальным похолоданием и разрастанием ледников, который начался около 110 тысяч лет назад и закончился примерно девять тысяч лет назад. Иногда ее называют последним ледниковым периодом, что, однако, не совсем верно, поскольку продолжительность ледниковых периодов охватывает несколько миллионов лет.
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